Usa-Brasile: Blinken chiama ministro degli Esteri Franca, focus su Ucraina, Covid e Haiti

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha avuto oggi un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri brasiliano Carlos França, con il quale ha affrontato temi di priorità condivise, inclusa la nuova "aggressione russa conto l'Ucraina". Lo scrive in una nota il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, secondo il quale Blinken ha espresso apprezzamento per la decisione del governo brasiliano di donare vaccini contro il Covid-19 ai Paesi dell'America latina, dei Caraibi e dell'Africa. Il Segretario - prosegue la nota - ha inoltre accolto con favore l'opportunità di lavorare con il Brasile durante la sua adesione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e ha discusso i piani per un imminente dialogo bilaterale ad alto livello. Un punto del colloquio è stato infine dedicato alla situazione della sicurezza ad Haiti, da Washington definita "terribile". (Nys)