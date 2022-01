Sanità: assessora Scuola Roma, bonus psicologico Regione Lazio ottimo segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo stanziamento annunciato oggi dal presidente della Regione Lazio di 2,5 milioni di euro per il bonuspsicologo è un ottimo segnale, che risponde all'esigenza di affrontare il disagio che tanti e tante ragazzi, ragazze e persone fragili hanno vissuto, in particolare come conseguenza della situazione legata alla crisi pandemica". Così in una nota l'assessora alla Scuola, lavoro e formazione, Claudia Pratelli. (segue) (Com)