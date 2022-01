Libia: arrestato a Tripoli Faisal Gergab, ex presidente della Telecom Holding Lptic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato arrestato oggi a Tripoli il manager Faisal Gergab, ex presidente del Consiglio di amministrazione Libyan Post Telecommunications & Information Technology Company (Lptic), la compagnia delle poste e delle telecomunicazioni della Libia. Fonti libiche hanno confermato ad “Agenzia Nova” che Gergab è stato preso in custodia dagli uomini della Forza speciale di deterrenza (Rada), una delle milizie più potenti della capitale che fa capo all’islamista salafita Abdul Rauf Kara. Secondo quanto si apprende, l’ex numero uno di Lptic è accusato di essere entrato con la forza nel quartier generale della Telco libica per riprendere il suo ruolo di chairman dopo una sentenza giudiziaria a sua favore. Lo scorso ottobre il premier del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabiaba, aveva cambiato i vertici di Lptic nominando presidente Mohamed Ibrahim ben Ayed, già amministratore delegato della Libyana Mobile Phone Company. Gergab aveva quindi presentato un ricorso dinanzi alla giustizia amministrativa per presunte irregolarità nella procedura di rinnovo del Cda della seconda maggiore compagnia della Libia dopo l’ente petrolifero statale Noc. (Lit)