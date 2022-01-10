القبض على فيصل قرقاب الرئيس السابق للشركة الليبية القابضة للاتصالات

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- ألقت السلطات الليبية القبض، اليوم الاثنين، في طرابلس على فيصل قرقاب الرئيس التنفيذي السابق للشركة الليبية القابضة للاتصالات، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.وأكدت مصادر ليبية، في تصريحات خاصة لـ"نوفا"، أن رجال قوة الردع الخاصة (رادا) ، إحدى أقوى الميليشيات في العاصمة ، برئاسة السلفي الإسلامي عبد الرؤوف قره ، اعتقلوا قرقاب.ووفقا للمصادر، فإن قرقاب متهم بالدخول "قسرا" مقر شركة "تيليكو" الليبية لاستئناف مهام منصبه كرئيس بعد صدور حكم قضائي لصالحه.وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبية قد أطاح بقرقاب في أكتوبر الماضي ضمن حركة تغييرات واسعة شملت تعيين محمد إبراهيم بن عايد، رئيسا لشركة Libyana Mobile Phone بدلا من قرقاب، إلا أن الأخير طعن على الحكم أمام القضاء الإداري لمخالفات مزعومة في إجراءات تجديد مجلس إدارة ثاني أكبر شركة في ليبيا بعد شركة النفط الحكومية Noc.(نوفا)