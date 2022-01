Imprese: Carige, Fitd da esclusiva a Bper per trattare acquisizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo interbancario per la tutela dei depositi (Fitd), all’esito di una valutazione delle offerte ricevute per l’acquisizione del 79,99 per cento di Carige, ha concesso a Bper Banca un periodo di esclusiva di quattro settimane per il completamento di una due diligence confirmatoria e la definizione e sottoscrizione di un contratto di acquisizione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il 15 febbraio 2022. Lo riferisce il Fitd in una nota, precisando che l’offerta di Bper ha natura non vincolante e prevede il lancio di un’Opa sulle restanti azioni di Carige non detenute dal Fitd e dallo Schema Volontario, per un corrispettivo di 80 centesimi per azione. (Com)