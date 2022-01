Quirinale: Letta, Berlusconi smentirà parole filtrate, sarebbero gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Penso che Berlusconi smentirà quelle parole, sono dei riportati, sono sicuro che non le ha dette e che saranno smentite". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in un'intervista a "Metropolis", commentando quanto filtrato da ambienti di Forza Italia e cioè che Berlusconi vorrebbe il voto anticipato nel caso in cui Draghi venisse eletto al Quirinale. "Non credo le abbia pronunciate, sarebbero molto gravi e anche la tempistica è stata sbagliata", ha aggiunto.(Rin)