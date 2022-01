Quirinale: Letta, pensare già a quarta votazione alimenta antipolitica, trovare subito intesa su nome non divisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa volta "attenzione ai tempi" per la scelta del presidente della Repubblica, ha ammonito il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in un'intervista a "Metropolis". Pensare già alla quarta votazione rischierebbe di alimentare "l'antipolitica" tra gli italiani, occorre "trovare un'intesa subito", ha spiegato per poi avvertire: "Questo non è il momento del muro contro muro, chi lo scatena si assume una gravissima responsabilità nei confronti degli italiani, questo è il momento dell'unità e della condivisione", ha aggiunto. Giovedì ai gruppo parlamentari del Partito democratico "dirò che noi lavoriamo per trovare un'intesa per un candidato o una candidata di larga intesa, di condivisione, non un nome divisivo", ha anticipato Letta. (Rin)