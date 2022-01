Egitto-Usa: ambasciatore statunitense Cohen, governi hanno lavorato insieme per limitare diffusione Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro che gli Usa hanno svolto con l'Egitto per mitigare gli effetti del Covid-19 è stato parte di una partnership strategica molto ampia e profonda tra i due Paesi. Lo ha affermato l'ambasciatore degli Stati Uniti Jonathan Cohen intervenendo oggi nella prima giornata del Forum mondiale della gioventù 2022 in corso fino al 13 gennaio nella località turistica di Sharm el Sheikh sul Mar Rosso. Secondo il diplomatico Usa, negli ultimi due anni, gli Stati Uniti in collaborazione con COVAX, hanno fornito all'Egitto oltre 16 milioni di dosi di vaccino Pfizer e Johnson & Johnson. ”I nostri due governi hanno anche lavorato insieme dall'inizio della pandemia per aiutarsi a vicenda a limitare la diffusione del virus. Oltre ai vaccini, il governo degli Stati Uniti ha contribuito con oltre 50 milioni di dollari per aiutare l'Egitto a mitigare il Covid attraverso vari tipi di assistenza e soccorso, e recentemente ha donato due unità mediche mobili e attrezzature sanitarie per combattere il virus”, ha aggiunto. Nel suo intervento l’ambasciatore ha ricordato che proprio all'inizio della pandemia, anche l'Egitto ha dimostrato una notevole generosità, donando attrezzature mediche agli Stati Uniti. (segue) (Cae)