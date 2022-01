Scuola: Letta, Dad solo in caso di bisogno, bene Draghi su no chiusura generalizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "E' rassicurante sapere che esistono meccanismi che mettono in sicurezza" la scuola, la "Dad se ce n'è bisogno è giusto che ci sia", ma bene la posizione del presidente Draghi su "no ad una chiusura generalizzata". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in un'intervista a "Metropolis". (Rin)