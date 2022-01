Ecuador: ministero Salute prevede un aumento dei contagi nelle prossime settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute dell'Ecuador, Ximena Garzon, ha riferito che questa e la prossima settimana saranno critiche relativamente alla nuova ondata della pandemia di nuovo coronavirus che ha investito il Paese. "Avremo un aumento dei casi", ha detto Garzon in una conferenza stampa. Secondo l'analisi della situazione epidemiologica effettuata dal ministero a livello nazionale, nella prima settimana del 2022 sono stati effettuati circa 15mila test antigenici, di cui il 53 per cento ha dato risultato positivo, e circa 20mila tamponi molecolari, di cui il 38 per cento ha dato risultato positivo. "Questo ci indica che siamo in curva pandemica ascendente", ha detto Garzon. In totale sono stati segnalati 11.362 nuovi contagi. La maggior parte nella fascia di età tra i 20 e i 40 anni. (segue) (Brb)