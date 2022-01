Lazio: Leodori, presto per parlare di elezioni regionali, ma penso a primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- In merito alle parole di Carlo Calenda nei confronti di Alessio D'Amato come candidato governatore per le prossime elezioni regionali, il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, durante l'evento "Insieme per il Lazio 2030 - Ricerca, Imprese e società al lavoro per un futuro sostenibile", al Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma ha dichiarato: "Credo sia presto per parlare di candidature. Non escludo che il metodo migliore per individuare il candidato possa essere quello delle primarie. Un percorso partecipativo che viene fatto ovunque, come a Roma, quindi potrebbe essere replicato anche in contesti diversi". (Rer)