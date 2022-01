Lazio: Vincenzi (Pd), primarie per scegliere candidato presidenza Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Grazie al vice presidente Leodori che oggi ci ha dato l'opportunità di discutere con autorevoli interlocutori rappresentanti della società civile, delle istituzioni universitarie e del mondo imprenditoriale per costruire un programma di sviluppo del Lazio del futuro". Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. "Per concretizzare un progetto ambizioso di crescita è questo il metodo corretto. Condivido anche la proposta di Leodori che occorre continuare a lavorare con una coalizione ampia e unitaria e che la soluzione più coerente per individuare il prossimo candidato alla presidenza della regione sia quello delle primarie", conclude. (Com)