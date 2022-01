© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' pari allo "0,7 per cento il numero docenti che hanno deciso di non vaccinarsi e li abbiamo sospesi", ha precisato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, al Tg2Post. Con l'obbligo vaccinale per gli over 50 "di fatto tutto il nostro personale è vaccinato", ha aggiunto.(Rin)