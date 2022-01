Usa: vicepresidente Fed Clarida lascerà l'incarico venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Richard H. Clarida, vicepresidente della Federal Reserve (Fed), ha annunciato che si dimetterà dalla sua carica venerdì prossimo, due settimane prima del previsto. Sebbene non abbia fornito una motivazione, Clarida ha dovuto affrontare di recente un nuovo controllo delle autorità preposte su alcune operazioni effettuate nel 2020, quando la banca centrale era pronta a salvare i mercati finanziari. "Con il mio mandato legale come governatore, che scadrà il 31 gennaio 2022, vi scrivo per informarvi che è mia intenzione dimettermi dal consiglio il 14 gennaio 2022", ha scritto Clarida in una lettera al presidente Joe Biden. Il "New York Times" ha riferito la scorsa settimana che Clarida aveva corretto le sue dichiarazioni finanziarie del 2020 a fine dicembre. I dubbi di legittimità riguardano la vendita di un fondo azionario il 24 febbraio, prima di riacquistarlo il 27 dello stesso mese. Il tutto appena prima che Jerome Powell, presidente della Fed, annunciasse il 28 febbraio che l'istituto di credito era pronta a aiutare i mercati e l'economia.(Nys)