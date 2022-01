Venezuela: Guaidò su elezioni Barinas, vittoria è lezione per tutti venezuelani e per dittatura (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segnali di una sua possibile vittoria non erano mancati: il nuovo governatore ha raccolto i consensi di forze che in altri Stati non hanno voluto aderire al cartello della Mud (Fuerza vecinal, Movimento al Socialismo, Bandera Roja, Movimiento Por Venezuela, Prociudadanos y Avanzada Progresista). Su di lui, a sorpresa, convergeva anche Unidad Politica Popular 89, partito di "chavisti" dissidenti. Il partito di Garrido, Ad, è uno di quelli la cui dirigenza è stata sostituita per via giudiziaria con funzionari ritenuti più affini al governo. Con il 55,36 per cento dei consensi, Garrido ha battuto l'ex ministro degli Esteri e uomo forte del governo di Nicolas Maduro, Jorge Arreaza. (segue) (Vec)