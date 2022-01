© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNECommissione consiliare casa e piano quartieri. Ordine del giorno: "Piano annuale dell’offerta abitativa". È presente l'assessore Pierfrancesco Maran .Collegamento modalità Teams (ore 16 – 17:30)Commissione Consiliare congiunta affari istituzionali-città metropolitana e rigenerazione urbana. Ordine del giorno: "Dalla situazione degli impianti ippici soggetti a vincolo allo sviluppo complessivo dell’area San Siro". Partecipano: Edoardo Croci, vice presidente nazionale di Italia Nostra e presidente Italia Nostra Milano; Silvana Gabusi e Giuliana Filippazzi, presidente e vice presidente dell’Associazione gruppo Verde San Siro.Collegamento modalità Teams (ore 17:30 – 19)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale per eleggere i tre delegati lombardi che prenderanno parte all’elezione del nuovo presidente della Repubblica.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)VARIEPresentazione del libro 494 – Bauhaus al femminile. 475 studentesse, 11 docenti, 6 donne intorno a Gropius, 1 manager, 1 fotografa di Anty Pansera (edito da Nomos Edizioni).Palazzo della Triennale, Viale Alemagna, 16 (ore 18:30)Webinar di presentazione dei progetti di Servizio Civile all'Estero (SCE) recentemente approvati ed inseriti nel Bando emesso lo scorso 14 dicembre 2021 organizzato da Caritas Ambrosiana.Diretta streaming (ore 21 - 22) (Rem)