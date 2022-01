Egitto-Usa: ambasciatore statunitense Cohen, governi hanno lavorato insieme per limitare diffusione Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, il diplomatico ha inoltre ricordato l’impegno degli Stati Uniti nella lotta contro il cambiamento climatico, dove un'azione coraggiosa per affrontare la crisi climatica è più urgente che mai. “Gli Stati Uniti stanno cercando di fare la loro parte e il presidente (Joe) Biden ha riportato gli Usa all’interno dell’accordo di Parigi, impegnandosi a ridurre le emissioni di almeno il 50% al di sotto dei livelli del 2005 entro il 2030 e si è impegnato a raddoppiare il sostegno climatico di Washington ai Paesi in via di sviluppo”, ha dichiarato l’ambasciatore. Cohen ha sottolineato inoltre che anche l'Egitto sta adottando misure per affrontare il cambiamento climatico soddisfacendo una parte sempre più ampia del proprio fabbisogno energetico con energie pulite rinnovabili, nonché modernizzando i settori del petrolio e del gas. Secondo il diplomatico, le ambizioni dell'Egitto di diventare un leader nell'energia verde significano che nuovi progetti nella generazione e trasmissione di energia stanno prendendo il via e “ci aspettiamo di vedere presto edifici più efficienti dal punto di vista energetico, una migliore gestione delle risorse idriche critiche e incentivi per auto più pulite”. Secondo Cohen è proprio in questo frangente che le aziende statunitensi che hanno già goduto di una forte presenza in Egitto possono aiutare il Paese in questa fase di transizione energetica. L’ambasciatore che Washington mira a incoraggiare sempre più società statunitensi a investire in Egitto, evidenziando la posizione strategica del Cairo, le sue promettenti prospettive economiche e il suo impegno a favore dell’economia verde. Nel suo discorso, il diplomatico ha annunciato che nei prossimi mesi gli Usa organizzeranno una missione commerciale dedicata agli investimenti nell’economia verde in Egitto. Cohen ha anche annunciato l’intenzione di avviare un Consiglio della gioventù degli ambasciatori degli Stati Uniti presso l'ambasciata al Cairo che coinvolgerà dieci giovani leader egiziani tra i 18 ei 25 anni che lavoreranno insieme a lui e al suo team per affrontare questioni di interesse comune per i due Paesi. (Cae)