Quirinale: Letta, Parlamento è unione di minoranze, no a candidati capopartito

21 luglio 2021

- Nessuno può "pretendere di avere il presidente della Repubblica perché questo Parlamento non ha una maggioranza" è piuttosto "un'unione di minoranze". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in un'intervista a "Metropolis". Berlusconi è un capopartito, è divisivo lui, come lo so io, come lo è Salvini, come Conte", ha spiegato per poi ribadire: "Il Pd si assume responsabilità di lavorare per un percorso condiviso". (Rin)