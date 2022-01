Finanza: UniCredit, ecco aggiornamento su esecuzione programma acquisto azioni proprie in periodo 3-7 gennaio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie UniCredit Spa (la "Società" o "UniCredit") comunicato al mercato in data 9 dicembre 2021 e avviato in data 13 dicembre 2021, in forza della delibera dell’Assemblea degli azionisti del 15 aprile 2021 che ha approvato il programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo pari a euro 651.573.111,00 e per un numero di azioni ordinarie UniCredit non superiore a 110.000.000 (il "Secondo Programma di Buy-Back 2021") - sulla base delle informazioni fornite da J.P. Morgan Ag quale intermediario incaricato per dare esecuzione, in piena indipendenza (cosiddetto "riskless principal" o "matched principal"), al secondo Programma di Buy-Back 2021 - UniCredit rende noto in un comunicato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento delegato (Ue) 2016/1052, di aver effettuato le operazioni di seguito indicate. Alla data del 7 gennaio 2022, a partire dall’avvio del secondo Programma di Buy-Back 2021, UniCredit ha acquistato un totale di n. 17.669.168 azioni, pari allo 0,79 per cento del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a euro 235.837.385,10. (Com)