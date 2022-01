Francia: alleggerito protocollo Covid per scuole, per casi contatto necessari 3 auto-test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti francesi che entreranno in contatto con dei casi positivi al coronavirus dovranno dovranno effettuare solo tre auto-test prima di rientrare in classe. Lo ha annunciato il primo ministro francese Jean Castex ai microfoni dell'emittente televisiva "France 2" presentando un alleggerimento del protocollo sanitario previsto nelle scuole. Fino ad oggi per ogni studente considerato come "caso contatto" era previsto inizialmente un tampone molecolare o antigenico, a cui seguivano due auto-test. Castex ha poi spiegato che una sola autocertificazione sul risultato negativo dei tamponi è sufficiente per rientrare a scuola.(Frp)