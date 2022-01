Lazio: Battisti (Pd), coinvolgimento cittadini con primarie scelta importante per futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- "In questi anni siamo riusciti a cambiare il Lazio grazie alla capacità e all'esperienza di Nicola Zingaretti, della giunta e delle donne e degli uomini di questa amministrazione. Dalla sanità, al lavoro, all'impresa, all'innovazione, al sociale, all'ambiente sino ad arrivare alle opportunità per le giovani generazioni: sono tante le risposte che siamo riusciti a dare ai territori e alle nostre comunità. È chiaro, dunque, che questa esperienza di governo debba proseguire il percorso, destinare al meglio le risorse del Pnrr, e arrivare a fine mandato per continuare il lavoro al fianco delle persone e per cambiare definitivamente volto alla nostra Regione". Così in una nota Sara Battisti, vicesegretario regionale del Pd Lazio. "Quando sarà il momento di decidere il successore di Nicola Zingaretti - prosegue - lo faremo a partire da questa esperienza di governo. Resto assolutamente convinta - conclude la Battisti - che il coinvolgimento dei cittadini attraverso le primarie, in una scelta così importante per il futuro del Lazio, resti un valore aggiunto per i democratici". (Com)