Aborto: Cicculli (Sce), cimitero feti esempio di violazione libertà di scelta a Roma

- Oggi in commissione Pari opportunità "abbiamo audito l'associazione libera di abortire attiva per denunciare le violazioni dei diritti in tema di aborto e impegnata contro la sepoltura cimiteriale dei feti senza il consenso delle donne". Lo dichiara la consigliera capitolina di Sinistra civica ecologista, Michela Cicculli, e presidente della commissione Pari opportunità. "Gravi violazioni della libertà di scelta avvengono nella nostra città, tra queste il cimitero dei feti è forse l'esempio più lampante di quanto profonda può essere la violazione della libera scelta", aggiunge. (segue) (Com)