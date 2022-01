Aborto: Cicculli (Sce), cimitero feti esempio di violazione libertà di scelta a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Francesca Tolino ci ha raccontato di un'interruzione di gravidanza vissuta come un incubo a causa dell' abbandono in cui si è sentita cadere e dello sconcerto che ha provato nel trovarsi sepolta viva sotto una croce al cimitero Flaminio - spiega Cicculli -. Oggi, seguita dall'avvocato Mingiardi, prosegue la sua azione legale e chiede a tutte e tutti noi di non lasciarla sola e di prendere parte ad una battaglia che ci riguarda da vicino per ristabilire la piena cittadinanza a chi l'ha vista violata nel profondo. Sarà impegno della commissione approfondire ogni aspetto di questa vicenda e portare se necessario il nostro sostegno anche in Consiglio comunale per la modifica del regolamento cimiteriale in vigore", conclude la consigliera. (Com)