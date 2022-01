© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro David, ti sono vicino e ti auguro forza e coraggio". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in riferimento alla notizia del ricovero del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in una struttura ospedaliera in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. (Beb)