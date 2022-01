© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuano ad uscire ancora stime che confermano quelle precedenti, ovvero di una crescita del 4-4,5 per cento per il 2022". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa. "E' presto per poter fare una valutazione adeguata. Poi ci possono essere vari rischi, ma dobbiamo aspettare ancora per vedere gli aggiornamenti delle proiezioni", ha aggiunto. (Rin)