Afghanistan: talebani incontrano delegazione Fronte resistenza a Teheran

- Una delegazione del Fronte di resistenza nazionale dell'Afghanistan (Nrf), che ha offerto l’ultima resistenza contro i talebani trincerandosi nella valle del Panjshir, ha avuto un incontro nel fine settimana con alcuni esponenti del governo non riconosciuto talebano, tra cui il ministro degli Esteri Amir Khan Muttaqi. La notizia è stata diffusa dallo stesso Muttaqi che in un video pubblicato sui media afgani controllati dai talebani ha affermato di aver incontrato ieri a Teheran, Ahmad Massoud, figlio del defunto leader della resistenza afgana Ahmad Shah Massoud, al quale sarebbe stata garantita la sua sicurezza in caso di un ritorno in Afghanistan. "Abbiamo assicurato loro che chiunque può venire in Afghanistan a vivere senza preoccupazioni", ha affermato Muttaqi in una dichiarazione rilasciata sui social media. "È la casa di tutti e non creiamo problemi di sicurezza a nessuno. Tutti possono venire e vivere liberamente" in Afghanistan, ha aggiunto. Il figlio del leggendario comandante Massoud, assassinato nel 2001 da Al Qaida, è a capo del Fronte di resistenza nazionale che ha promesso di "continuare" la lotta dopo che i talebani sono saliti al potere a metà agosto. La notizia dell’incontro è stata però smentita dal portavoce dell'Nrf, Sibghatullah Ahmadi, che in una dichiarazione al quotidiano afgano “Hasht-e-Sub” ha affermato che a Teheran non è avvenuto alcun incontro tra Muttaqi e Massoud. Fonti dell’Nrf hanno riferito che una delegazione del Fronte di resistenza avrebbe effettivamente avuto colloqui a Teheran con i rappresentanti talebani insieme all’ex governatore della provincia di Herat oggi in esilio in Iran, Ismail Khan, e il politico afgano Abdul Hafiz Mansoor.(Res)