Russia: viceministro Esteri, Mosca vuole garanzie che Ucraina e Georgia non entreranno mai nella Nato

24 luglio 2021

- La Russia ha bisogno di garanzie concrete che l'Ucraina e la Georgia non diventeranno mai membri della Nato. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo, Sergej Ryabkov, al termine dei colloqui con la controparte statunitense, guidata dalla vice segretaria di Stato Wendy Sherman, sulle garanzie di sicurezza e la stabilità strategica in Europa, tenuti a Ginevra. "Vorremmo che la formula adottata dal vertice di Bucarest del 2008 fosse ritirata al vertice della Nato a Madrid e sostituita con la seguente: l'Ucraina e la Georgia non diventeranno mai membri dell'Alleanza atlantica", ha dichiarato Rjabkov. Il diplomatico ha aggiunto che Mosca è stanca di condurre conversazioni vuote e di ascoltare mezze promesse, ma al contrario necessita di garanzie giuridicamente significative, su quella che considera una questione di sicurezza nazionale della Russia. (Rum)