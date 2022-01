Bangladesh: Save the Children, 750 bambini senza un tetto dopo l'incendio nel campo rohingya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 750 bambini sono rimasti senza casa ed oltre 300 rifugi sono stati distrutti nell'incendio che ha colpito i campi profughi rohingya a Cox's Bazar, in Bangladesh. Lo sottolinea Save the Children, che in un comunicato osserva come l'incendio sia già il secondo dall'inizio dell'anno, e che nei primi sette mesi del 2021 ci sono stati almeno 100 episodi simili. L'organizzazione chiede quindi alla comunità internazionale di trovare una soluzione a lungo termine alla crisi dei rohingya e che nel frattempo vengano costruiti rifugi con materiali resistenti al fuoco per affrontare altre emergenze. L'incendio è divampato domenica sera nel più grande insediamento di rifugiati del mondo a Cox's Bazar, che ospita oltre 1 milione di persone. Secondo Save the Children, circa 1.500 persone sono rimaste senza riparo, inclusi 750 bambini, e quattro centri di apprendimento temporanei sono stati ridotti in cenere. Alcune famiglie hanno trovato rifugio da parenti nel campo colpito, mentre altre sono state sfollate nei campi vicini. Al momento non è stata segnalata alcuna vittima, anche se due persone sarebbero rimaste ferite. (Res)