Cina-Arabia Saudita: incontro ministri Esteri promuove volontà di cooperazione (2)

- I ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Kuwait, Oman e Bahrein, rispettivamente Faisal bin Farhan al Saud, Ahmad Nasser al Mohammad al Sabah, Sayyid Badr Hamad al Busaidi e Abdullatif bin Rashid al Zayani, si sono recati oggi a Pechino accompagnati dal segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg). La delegazione dei Paesi del Golfo condurrà in Cina una visita di cinque giorni con lo scopo di discutere del rafforzamento dei legami in ambito energetico con Pechino. Secondo quanto riferito dai media del Golfo, la visita dei quattro ministri degli Esteri mira a dare una "spinta positiva" ai negoziati sull'accordo di libero scambio tra Cina e Consiglio di cooperazione del Golfo. Quella che ha preso il via oggi a Pechino è la prima visita coordinata di una delegazione del Ccg. La Cina e il Consiglio di cooperazione del Golfo hanno avviato i colloqui per l'accordo di libero scambio già a partire dal 2004. (segue) (Cip)