Cina-Arabia Saudita: incontro ministri Esteri promuove volontà di cooperazione (3)

- La decisione di rilanciare i negoziati per l'accordo è stata presa durante la visita avvenuta lo scorso marzo nella capitale saudita Riad del ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Fondato nel 1971, il Consiglio di cooperazione del Golfo ha celebrato nel 2021 il suo 40esimo anniversario che ha anche segnato i quarant'anni di rapporti diplomatici con la Cina. Oltre ai negoziati per l'accordo di libero scambio, la delegazione del Consiglio di cooperazione del Golfo discuterà anche i rapporti energetici tra Cina e Paesi del Golfo e altre questioni riguardanti la sicurezza e la stabilità regionale, compreso l'accordo nucleare con l'Iran e le situazioni politiche in Afghanistan e Kazakhstan. Il Ccg è formato dai sei Stati del Golfo Arabia Saudita, Oman, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Bahrein. Nel corso degli ultimi decenni, la Cina è emersa come il più grande partner commerciale del blocco, nonché il principale importatore di petrolio dai Paesi del Golfo. La visita della delegazione a Pechino giunge inoltre nel pieno di un cambiamento delle relazioni con gli Stati Uniti, storico partner dei Paesi del Golfo, che sta riducendo da un lato la sua presenza nella regione del Medio Oriente e dall'altro la sua dipendenza dalle importazioni di idrocarburi dal Golfo. (Cip)