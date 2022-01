Rpt-Green pass: Giovannini, monitoraggio su rafforzato in mezzi pubblici è sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto.Il monitoraggio sul possesso di green pass rafforzato sui mezzi pubblici è "assolutamente sotto controllo. Da mezzanotte alle due di oggi, "Trenitalia ha controllato 10.445 mila persone transitate sulle reti e identificato 197 persone che non avevano il Green pass rafforzato". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, a Sky Tg24 Economia. Si tratta quindi dell'"1,9 per cento, una percentuale assolutamente in linea", ha aggiunto. (Rin)