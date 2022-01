Bosnia: Ue condanna "retorica negativa", tanti strumenti a disposizione tra cui sanzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Ue, il continuo blocco delle istituzioni della Bosnia-Erzegovina, la totale mancanza di un dialogo costruttivo e l'uso di una retorica incendiaria in pubblico portano solo all'instabilità e ai ritardi nel realizzare le riforme, che sono importanti per il paese e per una migliore vita della sua gente. "Esortiamo quindi tutti i leader, compresa la leadership della Republika Srpska, a porre fine a passi di divisione inaccettabili e tornare in pieno al lavoro delle istituzioni statali. Ci impegniamo a facilitare un dialogo che contribuirebbe a rimuovere gli ostacoli al progresso reale sul percorso europeo della Bosnia-Erzegovina a beneficio di tutti i cittadini e del Paese", ha evidenziato il Seae. "In caso di ulteriore deterioramento della situazione, l'Ue dispone di un'ampia gamma di strumenti, compreso il quadro sanzionatorio dell'Ue esistente, e di un riesame dell'assistenza complessiva dell'Ue", ha concluso il Seae. (segue) (Beb)