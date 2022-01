Bosnia: Ue condanna "retorica negativa", tanti strumenti a disposizione tra cui sanzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto in giornata sulla vicenda, il portavoce della Commissione europea, Peter Stano ha dichiarato che l'Unione europea condanna le dichiarazioni che vadano contro l'unità, l'integrità territoriale e la sovranità della Bosnia ed Erzegovina, ma sta agli Stati membri decidere se usare il quadro di sanzioni europee. "Condanniamo fortemente ogni azione, ogni dichiarazione, ogni affermazione da parte di chiunque in Bosnia ed Erzegovinadi che vada contro l'unità, la sovranità e l'integrità della Bosnia ed Erzegovina", ha detto. "L'Ue ha già in piedi il cosiddetto quadro delle sanzioni per quanti minano l'integrità territoriale, l'unità e la sovranità della Bosnia ed Erzegovina e sta agli Stati membri decidere per consenso se vogliono usare questo quadro e imporre le sanzioni contro persone ed entità. Ma questa discussione avviene tra gli Stati membri e in una atmosfera di riservatezza", ha aggiunto. (segue) (Beb)