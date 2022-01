Ue: Schnabel (Bce), rincaro energia potrebbe richiedere passi contro inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rincaro dell'energia potrebbe richiedere passi contro l'aumento dell'inflazione nell'Eurozona. È quanto affermato dall'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (Bce), come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Secondo Schnabel, i prezzi dell'energia possono aumentare il rischio di inflazione nel lungo termine. L'economista ha aggiunto: “In passato, vi sono buone ragioni per cui le banche centrali non hanno tenuto conto delle forti fluttuazioni dei prezzi dell'energia”. Questa strategia, nota come “guardare attraverso gli shock”, è ancora rilevante per la Bce, ma potrebbe non essere più appropriata nel lungo periodo. La ragione è la transizione a un'economia con emissioni significativamente inferiori di CO2 e altri gas dannosi per il clima. Al riguardo, il membro del Comitato esecutivo della Bce ha citato studi secondo cui gli investimenti in settori dannosi per il clima sono già classificati a rischio maggiore e quindi ci si può aspettare costi di capitale più elevati in una “misura economicamente rilevante”. Per Schnabel, “la combinazione di capacità di produzione inadeguate di breve periodo nelle energie rinnovabili, investimenti più deboli nei combustibili fossili e aumento dei prezzi per le emissioni di CO2 significa che potremmo avere davanti a noi una fase di transizione più lunga con l'aumento dei prezzi dell'energia”. (segue) (Geb)