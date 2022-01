Ue: Schnabel (Bce), rincaro energia potrebbe richiedere passi contro inflazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale contesto, la Bce potrebbe dover fronteggiare due scenari in cui dovrebbe tenere in considerazione i prezzi dell'energia in modo più deciso di prima. In primo luogo, se il rincaro dei prezzi spingesse al rialzo le aspettative di inflazione. In tal caso, non si vedono ancora effetti di secondo impatto sul mercato del lavoro, ma non possono essere esclusi per il futuro. In secondo luogo, molto dipenderà dal modo in cui i governi implementano le tasse sul carbonio. Se le entrate venissero semplicemente ridistribuite alle famiglie, ciò compenserebbe soltanto il declino del potere d'acquisto attraverso l'aumento dei prezzi dell'energia. Se, invece, in cambio si dovessero ridurre notevolmente altre imposte, ciò potrebbe portare a una maggiore crescita, ma anche a un'inflazione più elevata. In tal modo, Schnabel ha indicato indirettamente il passaggio a una politica monetaria più rigida, soprattutto nel momento in cui l'inflazione nell'Eurozona ha raggiunto il massimo storico del 5 per cento, spinta dall'incremento del costo dell'energia. (Geb)