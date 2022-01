Kosovo: Tribunale speciale per crimini Uck conferma visita sotto custodia di Veseli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale speciale sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) ha confermato la concessione per l'ex presidente del Parlamento kosovaro, Kadri Veseli, della visita in custodia in Kosovo. Secondo quanto riferito dai media di Pristina, un giudice del Tribunale speciale ha confermato che, per motivi umanitari impellenti, il giudice pre-processuale ha incaricato la cancelleria di gestire una "visita in custodia" di Veseli in Kosovo per incontrare la famiglia. Il Tribunale speciale non ha fornito ulteriori dettagli sulla visita di oggi di Veseli. "Per ragioni operative e per rispettare la privacy del signor Veseli, non possiamo fornire ulteriori informazioni per la visita in Kosovo", ha detto al portale di informazione "Gazeta Express" il portavoce del tribunale, Michael Doyle. (segue) (Alt)