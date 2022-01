Kosovo: Tribunale speciale per crimini Uck conferma visita sotto custodia di Veseli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Veseli è arrivato oggi in Kosovo per visitare la tomba di sua madre deceduta venerdì scorso. L'ex presidente dell'Assemblea nazionale kosovara è detenuto presso il carcere olandese di Scheveningen, che già ospitò l’ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic, rischiando fino all’ergastolo per il loro presunto ruolo nell’uccisione di quasi un centinaio di civili tra Kosovo e nord dell’Albania tra il marzo del 1998 e il settembre del 1999. Veseli insieme all'ex presidente kosovaro, Hashim Thaci, ed altri due ex combattenti dell'Uck, Rexhep Selimi e Jakup Krasniqi, è imputato a l'Aia. (Alt)