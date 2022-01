Covid: Fratoianni, Draghi sulla scuola scopre l'acqua calda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa "scopre l'acqua calda e dice solennemente che la scuola deve essere in presenza. Bene, siamo d'accordo. Ma forse non sa che insegnanti, studenti e famiglie non sono arrabbiati perché le scuole sono aperte, ma per le condizioni in cui sono aperte, che scarica esclusivamente su di loro la responsabilità rispetto al contagio". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "La maggior parte dei genitori - prosegue - hanno la sensazione di giocare alla roulette russa. Perché in due anni di pandemia lo Stato non ha fatto alcune cose che andavano fatte. Riassumo brevemente: nessun intervento sul numero degli alunni per classe, nessun intervento sul trasporto pubblico locale, nessun piano per l'areazione delle aule, nessun intervento per garantire mascherine ffp2 a insegnanti e studenti, nessun intervento su test gratuiti in classe e tracciamenti di massa ed efficaci, al di là delle promesse non mantenute dal generale commissario. Su queste domande aspettiamo ancora - conclude Fratoianni - che il governo risponda prima o poi".(Com)