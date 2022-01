Rai: Castellone (M5s), bene Conte, torniamo su servizio pubblico e lavoriamo a riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono giorni complicati per il nostro Paese. I cittadini hanno bisogno di poter accedere ad una informazione plurale per acquisire la fiducia nelle istituzioni che è fondamentale per partecipare alle scelte della politica ed il M5s non si tira indietro. Condividiamo quindi la scelta di tornare nelle trasmissioni del servizio pubblico. A breve presenteremo in conferenza stampa la nostra proposta di riforma della Rai che va nella direzione della trasparenza, dell’equilibrio e del pluralismo, già in discussione in commissione Lavori Pubblici e Comunicazione del Senato. E’ arrivato il momento anche per l’Italia di mettersi al passo con gli altri paesi europei e sciogliere ogni legame tra il servizio pubblico e i partiti". Lo afferma in una nota la capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Mariolina Castellone. (Com)