Energia: Salvini, bene impegno Draghi per tagliare ancora bollette luce e gas

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Bene l’impegno del presidente Draghi contro il caro bollette per famiglie e imprese: al di là delle discussioni sul Quirinale (su cui sto lavorando da giorni con contatti a 360 gradi per garantire una scelta rapida, di alto profilo e di centrodestra), per la Lega e il Paese la vera emergenza è il costo di luce e gas. Mercoledì presenteremo le nostre proposte, tra cui l’aumento dell’estrazione di gas italiano e la ricerca per il nucleare pulito e sicuro di ultima generazione. Nessuno, a partire dalle grandi società energetiche, può esimersi dall’impegno per aiutare i cittadini. Servono 30 miliardi, non spiccioli o impegni a parole". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)