Cina-Iran: ministro Esteri Teheran atteso a Pechino nel fine settimana

- Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian si recherà in Cina alla fine di questa settimana per discutere l’accordo di cooperazione della durata di 25 anni firmato nel marzo del 2021 tra i due Paesi. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, in una conferenza stampa. Amirabdollahian sarà il primo esponente del governo del presidente conservatore Ebrahim Raisi a visitare la Cina. Il viaggio del ministro degli Esteri iraniano giunge mentre a Vienna sono in corso colloqui per il rilancio dell’accordo sul nucleare tra l’Iran e restanti firmatari dell’intesa raggiunta nel 2015 - Cina, Francia, Germania, Regno Unito e Russia – con gli Usa che stanno conducendo colloqui indiretti mediati dai tre Paesi europei. Cina e Iran hanno firmato nel marzo 2021 un accordo di "partenariato strategico globale" che prevede fino a 400 miliardi di dollari di investimenti di Pechino nell’economia iraniana particolarmente colpita dalle sanzioni internazionali. (segue) (Res)