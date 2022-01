Cina-Iran: ministro Esteri Teheran atteso a Pechino nel fine settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Amirabdollahian seguirà di alcuni giorni la storica missione dei ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Kuwait, Oman e Bahrein, rispettivamente Faisal bin Farhan al Saud, Ahmad Nasser al Mohammad al Sabah, Sayyid Badr Hamad al Busaidi e Abdullatif bin Rashid al Zayani, e del segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg). La delegazione dei Paesi del Golfo si è recata in Cina per discutere del rafforzamento dei legami in ambito energetico con Pechino e dovrebbe incontrare il capo della diplomazia cinese, Wang Yi. Secondo quanto riferito dai media del Golfo, la visita dei quattro ministri degli Esteri mira a dare una "spinta positiva" ai negoziati sull'accordo di libero scambio tra Cina e Consiglio di cooperazione del Golfo. Quella che ha preso il via oggi a Pechino è la prima visita coordinata di una delegazione del Ccg. La Cina e il Consiglio di cooperazione del Golfo hanno avviato i colloqui per l'accordo di libero scambio già a partire dal 2004. La decisione di rilanciare i negoziati per l'accordo è stata presa durante la visita avvenuta lo scorso marzo nella capitale saudita Riad del ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Fondato nel 1971, il Consiglio di cooperazione del Golfo ha celebrato nel 2021 il suo 40esimo anniversario che ha anche segnato i quarant'anni di rapporti diplomatici con la Cina. Oltre ai negoziati per l'accordo di libero scambio, la delegazione del Consiglio di cooperazione del Golfo discuterà anche i rapporti energetici tra Cina e Paesi del Golfo e altre questioni riguardanti la sicurezza e la stabilità regionale, compreso l'accordo nucleare con l'Iran e le situazioni politiche in Afghanistan e Kazakhstan. (Res)