Energia: Patuanelli, bene Draghi su caro-bollette, grandi gruppi diano contributo solidarietà

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- "Condivido la proposta di Draghi sul caro-energia: chi ha fatto grandi guadagni per l’aumento senza precedenti delle bollette deve dare un contributo di solidarietà", lo scrive su Facebook il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli. "Le famiglie sono in ginocchio, le imprese rischiano di chiudere: è il momento di fare una scelta politica chiara, chiedendo uno sforzo ai grandi gruppi che hanno visto i loro profitti lievitare", aggiunge. (Rin)