Milano: De Corato (Fd’I), su aggressioni Capodanno Sala è assente e Granelli si autoassolve

- Niente sindaco alla seduta del consiglio comunale e l’assessore alla sicurezza Marco Granelli che rimanda la questione alle future indagini della magistratura. Questo il bilancio dell’odierna riunione consiliare di Palazzo Marino dal punto di vista di Riccardo De Corato (Fd’I), assessore alla sicurezza della Regione Lombardia. “Mentre il sindaco Giuseppe Sala – afferma De Corato in una nota - è stato assente per tutta la seduta e nessuno lo ha potuto intercettare, oggi in consiglio comunale l'assessore alla sicurezza Marco Granelli ha condannato in maniera scontata le violenze avvenute la notte di Capodanno in centro a Milano rimandando tutto a future indagini della Magistratura, autoassolvendosi da tutto e non citando mai dove fossero finite nella notte di San Silvestro le 62 pattuglie di vigili che il 29 dicembre in Prefettura aveva dichiarato pronte a intervenire”.(Com)