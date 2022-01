Bosnia: Ue condanna "retorica negativa", tanti strumenti a disposizione tra cui sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea condanna fermamente la retorica negativa, divisiva e incendiaria usata dai leader della Republika Srpska (RS) durante le celebrazioni del 9 gennaio di questa domenica e ricorda di avere a disposizione un'ampia gamma di strumenti, compreso il quadro di sanzioni, per affrontare la situazione. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha spiegato che "tale retorica e azioni hanno ulteriormente acuito le tensioni tra le comunità in tutto il Paese e stanno ulteriormente aggravando la crisi politica in corso". Per il Seae, "mettono a repentaglio la stabilità e la prosperità del Paese e sono in completa contraddizione con la sua prospettiva dell'Ue, che può basarsi solo su una Bosnia-Erzegovina unica, unita e sovrana". Inoltre, "le celebrazioni della RS non sono in linea con la Costituzione della Bosnia-Erzegovina, come stabilito dalla Corte costituzionale della Bosnia ed Erzegovina", ha aggiunto il Seae. "L'Ue ha ripetutamente invitato la dirigenza della RS a disimpegnarsi da tali azioni e retorica e a risolvere le controversie attraverso il dialogo e mezzi legali nelle istituzioni statali. La leadership di RS dovrebbe contribuire a porre fine a una preoccupante tendenza all'odio e all'intolleranza. Ciò deve includere porre fine alla glorificazione dei criminali di guerra e al negare o glorificare i loro crimini", ha ricordato il Seae. "L'Ue si rammarica inoltre del sostegno offerto da altri partner a tali manifestazioni, che minacciano la stabilità regionale e incidono sulle relazioni di buon vicinato", ha proseguito nella nota il Seae. (segue) (Beb)