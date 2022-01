Milano: Locatelli, mia solidarietà a vittime aggressioni di Capodanno, Lombardia da anni impegnata contro violenza sulle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il numero delle vittime delle aggressioni avvenute nella notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano è salito a 9. Siamo di fronte a un fatto gravissimo. Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza alle vittime dì questa ripugnante vicenda e auspico che i criminali vengano al più presto identificati e assicurati alla giustizia con pene severe ed esemplari". Così l'assessore a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, commenta i fatti avvenuti nella notte di Capodanno a Milano. "Non possiamo tollerare che simili episodi si ripetano e dobbiamo tenere alta l'attenzione pubblica per condannare gesti e comportamenti vili, affinché vengano puniti e sanzionati. Regione Lombardia - ha ricordato Locatelli - da anni è impegnata nel contrasto alla violenza contro le donne, che si manifesta con diverse modalità, spesso subdole e inaspettate. Per questa ragione abbiamo stretto un importante protocollo dì intesa con le Prefetture lombarde al fine dì formare agenti delle forze dell'ordine e delle polizie locali, contribuendo a contrastare con il massimo impegno di tutti questo fenomeno". (Com)