Usa: emissioni industriali di gas serra in aumento del 6,2 per cento nel 2021

- Le emissioni industriali di gas serra negli Stati Uniti sono aumentate del 6,2 per cento nel 2021. Lo indicano le stime preliminari pubblicate oggi dal Rhodium Group. Si tratta di un incremento che non deve sorprendere: le emissioni erano infatti calate di oltre 10 punti nel 2020 in ragione del rigido "lockdown" imposto dalle autorità a seguito della prima ondata della pandemia di coronavirus. L'allentamento delle restrizioni e la ripresa delle attività economiche ha portato inevitabilmente a un nuovo aumento delle emissioni. Secondo l'istituto di ricerca, le emissioni dello scorso anno sono rimaste tuttavia sotto i livelli del 2019. (Nys)