Ecuador: energia, domani prima "storica" importazione di Gas naturale liquefatto

- L'Ecuador importa per la prima volta nella sua storia un carico di Gas naturale liquefatto (Gnl). Il primo carico da due milioni di piedi cubi di Gnl arriverà domani, 11 gennaio, presso il porto di Posorja, nella provincia di Guayas. Lo riferisce il quotidiano "El Telegrafo". Si tratta della prima importazione nella storia dell'Ecuador di questo tipo di carburante. Il viceministro degli Idrocarburi, María Cristina Cadena, parteciperà all'evento ufficiale organizzato per ricezione il carico. Il governo ha reso noto di aver disposto l'importazione per migliorare la qualità dei derivati che vengono commercializzati nel paese. (segue) (Brb)