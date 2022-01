Ecuador: energia, domani prima "storica" importazione di Gas naturale liquefatto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gnl viene utilizzato per quasi tutti i tipi di mobilità su gomma, rotaie e in mare. Come carburante, riduce le emissioni di ossido di azoto (NOx) del 70 per cento ed elimina quasi il 100 per cento delle emissioni di ossido di zolfo (SOx) e particolato. Il governo ha reso noto. Il Gnl sarà stoccato e trasportato in serbatoi progettati per questo scopo. La distribuzione al cliente finale avverrà senza utilizzare le infrastrutture della compagnia petrolifera statale Petroecuador. (Brb)