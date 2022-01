Monza: arrestato in flagranza per spaccio 35enne ai Boschetti Reali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il processo per direttissima di sabato 8 gennaio è stato convalidato l’arresto e all’imputato è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio lombardo. “A fronte di un lavoro egregio e puntuale da parte della Polizia Locale, stupisce la misura cautelare del solo divieto di dimora in Lombardia – osserva l’assessore alla Sicurezza Federico Arena – si tratta di un soggetto irregolare e che quindi non avrebbe neppure il diritto di rimanere in Italia. A fronte anche di tutti i precedenti penali sulle sue spalle, dell’espulsione eseguita nel 2016 e della circostanza di trovarsi senza fissa dimora, diventa difficile comprendere questa decisione”. “È una situazione insostenibile – prosegue l’Assessore - Cambiare questo sistema è un dovere sia verso i cittadini che chiedono più sicurezza che verso gli operatori di polizia”. (Com)